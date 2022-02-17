«Нет слов, одни эмоции». Туктамышева — о произвольной программе на ОИ-2022

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление российских фигуристок в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Такой волнительной произвольной программы давно не было… Нет слов, одни эмоции», — написала Туктамышева на своей странице в «Твиттере».

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.



Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.