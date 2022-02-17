Навка — Валиевой: тебе досталась сложная дорога, ад не закончился — всё только начинается

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой, которая заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Нам всем взрослым совершенно очевидно, через что прошёл этот ребёнок. Представьте стресс от пережитого: бессонные ночи, нервы, вокруг журналисты и статьи. Что творится внутри ребёнка — знает только она сама. Но ей всего 15 лет — вся жизнь впереди. Сейчас всё зависит от мудрости родителей и тренеров. Важно правильно всё сделать.
Камила, тебе досталась невероятно сложная дорога, но у каждого человека своя судьба — мы с этим ничего поделать не можем. Как бы нам ни хотелось видеть другую картину… Камила никогда в жизни так не каталась — всегда были чистые прокаты. Сломили.
Не только Россия, но и весь мир будет следить за Камилой: будут желать удачи, успехов, терпения и преодоления себя. Этот ад не закончился — всё только начинается. Камиле желаю прекрасной карьеры. Надеюсь, у неё всё будет хорошо. Она — очень сильная», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 17 февраля 2022
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