Фристайл, Олимпиада, ски-кросс. мужчины: когда начнётся, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по фристайлу в ски-кроссе. Квалификация начнётся в 6:45 мск, 1/8 финала — в 9:00, четвертьфинал — в 9:35, полуфинал — в 9:54, финал — в 10:20.
В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Медальный зачёт Олимпийских игр в Пекине возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает девятое место.
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