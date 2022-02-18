Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Фристайл, зимние Олимпийские игры — 2022: когда начнётся мужской ски-кросс, по какому каналу смотреть

Фристайл, Олимпиада, ски-кросс. мужчины: когда начнётся, где смотреть прямой эфир
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по фристайлу в ски-кроссе. Квалификация начнётся в 6:45 мск, 1/8 финала — в 9:00, четвертьфинал — в 9:35, полуфинал — в 9:54, финал — в 10:20.

В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Медальный зачёт Олимпийских игр в Пекине возглавляет сборная Норвегии, в активе которой 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (10-7-5). На третьей позиции располагаются США (8-8-5). Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает девятое место.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022