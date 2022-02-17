Тарасова объяснила, как Трусовой пережить истерику после серебра на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как российской фигуристке Александре Трусовой справиться с эмоциональной реакцией на серебряную медаль, завоёванную на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Как Трусовой это пережить? Вам сколько лет (Тарасова обращается к журналисту. — Прим. «Чемпионата»)? 23? Если вы в свои 23 года не знаете, как это пережить, то как ей в 17 это знать? Просто должна поплакать», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова. Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.
- 17 февраля 2022
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