Конькобежный спорт, Олимпийские игры, 1000 м: когда начнётся, по какому каналу смотреть
Поделиться
Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования по конькобежному спорту. Будут разыграны медали на дистанции 1000 м у мужчин. Начало финала запланировано на 11:30 мск.
В прямом эфире соревнования по конькобежному спорту можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
Всего на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает девятое место в медальном зачёте.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
08:09
-
08:08
-
08:01
-
08:00
-
08:00
-
07:55
-
07:54
-
07:44
-
07:36
-
07:29
-
07:20
-
07:20
-
07:10
-
07:09
-
07:02
-
07:00
-
07:00
-
06:53
-
06:45
-
06:44
-
06:38
-
06:32
-
06:25
-
06:20
-
06:11
-
06:10
-
06:00
-
05:57
-
05:23
-
05:09
-
05:00
-
04:49
-
04:34
-
04:00
-
03:10
Партнерский контент