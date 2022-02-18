Конькобежный спорт, Олимпийские игры, 1000 м: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования по конькобежному спорту. Будут разыграны медали на дистанции 1000 м у мужчин. Начало финала запланировано на 11:30 мск.



В прямом эфире соревнования по конькобежному спорту можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Всего на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает девятое место в медальном зачёте.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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