Анна Щербакова: это именно то, о чём я мечтала

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в произвольной программе на Играх-2022 в Пекине.

Щербакова, исполнившая два четверных флипа, по сумме двух программ на 4 балла опередила Александру Трусову, приземлившую пять четверных прыжков в произвольной программе. Отметим, что после короткой программы Трусова уступала Щербаковой около 6 баллов.

«Я ещё ничего не поняла, поэтому выгляжу очень спокойной. Я испытала невероятное счастье от своего проката. Это именно то, о чём я мечтала: свой максимум показала в нужное время и в нужном месте. Гора с плеч упала. Однако после объявления результата я не до конца поняла, что произошло. Мне нужно время, чтобы понять всё это», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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