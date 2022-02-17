Трусова прокомментировала свои слова, что больше никогда не выйдет на лёд

Российская фигуристка Александра Трусова, занявшая второе место на Олимпийских играх в Пекине (Китай), прокомментировала свои слова, что больше не выйдет на лёд.

«Сегодня, конечно, сказала на эмоциях. Про чемпионат мира дальше подумаю и решу, что делать», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Трусова расплакалась после оглашения финальных результатов. Другая российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

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