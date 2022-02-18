Биатлон, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится мужской биатлонный масс-старт. Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.
Россию в масс-старте представят Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.
Российская команда на данный момент завоевала четыре медали на соревнованиях по биатлону в рамках Олимпиады в Пекине. В активе сборной серебро в женской эстафете (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина), бронза в смешанной эстафете (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), гонке преследования (Эдуард Латыпов) и мужской эстафете (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 18 февраля 2022
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