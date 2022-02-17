Медведева обратилась к Валиевой после четвёртого места на Олимпийских играх в Пекине

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой после четвёртого места в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Сториз» доступна в течение 24 часов в «инстаграме» Евгении Медведевой.

«Я очень тебя ценю и люблю и рада, что ты теперь можешь отдохнуть, котёнок. Поздравляю тебя с окончанием Олимпиады и надеюсь, что ты сможешь спокойно жить и дышать», — написала Медведева в своей «сториз» в «Инстаграме»

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

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