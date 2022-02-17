Урманов — о золоте Щербаковой: очень рад за Аню — она профессионал и надёжный товарищ

Первый российский олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, тренер Алексей Урманов, выигравший Игры-1994, прокомментировал победу российской фигуристки Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Поздравляю Аню Щербакову с золотой медалью Олимпийских игр! Она большая умница, профессионал и надёжный товарищ, и доказывала это в сложных ситуациях. Мне очень радостно за неё!» — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.