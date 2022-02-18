Фигурное катание, Олимпиада-2022, спортивные пары: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортивные дуэты выступят с короткой программой. Начало запланировано на 13:30 мск.
Россию представят три дуэта: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. В прямом эфире соревнования покажет Первый канал.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград и занимает девятое место в медальном зачёте.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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