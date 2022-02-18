Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Фигурное катание, Олимпийские игры, спортивные пары: когда короткая программа, где смотреть прямой эфир

Фигурное катание, Олимпиада-2022, спортивные пары: когда начало, по какому каналу смотреть
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортивные дуэты выступят с короткой программой. Начало запланировано на 13:30 мск.

Россию представят три дуэта: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. В прямом эфире соревнования покажет Первый канал.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград и занимает девятое место в медальном зачёте.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022