Фигурное катание, Олимпиада-2022, спортивные пары: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортивные дуэты выступят с короткой программой. Начало запланировано на 13:30 мск.



Россию представят три дуэта: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. В прямом эфире соревнования покажет Первый канал.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. Сборная России завоевала 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград и занимает девятое место в медальном зачёте.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.