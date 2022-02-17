В Госдуме отреагировали на выступление Камилы Валиевой, занявшей 4-е место на Олимпиаде

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой, которая заняла четвёртое место на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«В ситуации с Валиевой добились того, чего хотели. Оказывалось такое давление, что наша звёздочка с ним просто не справилась. Мы всё равно Камилу поздравляем и любим. Где-то она уже великая спортсменка, а где-то ещё ребёнок. К ней эти 10 дней относились просто издевательски, и получился такой негативный результат. Однозначно, надо разбираться в ситуации и не бросать девочку. При этом я поздравляю Щербакову и Трусову с первым и вторым местом — это великий результат!



У девушки из Украины взяли пробу на допинг 10 февраля, положительный результат пришёл вчера. Прошло шесть дней! У Камилы взяли в декабре. Её допустили до Олимпиады, дали ей получить золото в команднике и запустили эту информационную войну против нашего фигурного катания. Всё это сделано, чтобы показать, что в России проблемы с допингом. Они есть, но мы боремся, и их всё меньше и меньше. Это не только наша проблема, но и всего мира», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.