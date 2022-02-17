Навка — о Щербаковой и Трусовой: королевы и героини!

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала результаты произвольной программы у женщин на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).



«С другой стороны, есть и счастье — пьедестал наш. Королевы и героини! Им тоже было сложно, они были в адском аду. Зато доказали, что мы самые сильные, красивые и самые-самые. Поздравляю!» — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

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