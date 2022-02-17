«Впереди много побед. Нас можно надломить, но невозможно сломать!» Р. Ротенберг — Валиевой

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги женского турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине по фигурному катанию.



«Феноменальное выступление наших фигуристок на Олимпиаде! Поздравляю Анну Щербакову с заслуженным золотом, а Александру Трусову с серебром, вашим катанием и мастерством любовался весь мир. Хочу поддержать и пожелать стойкости Камиле Валиевой – уверен, впереди много побед! Нас можно надломить, но невозможно сломать!» — написал Ротенберг в «Инстаграме».



Щербакова, завоевавшая золотую медаль, показала результат 255,95 балла. Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла.