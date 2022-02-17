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Разбор драматичного женского турнира в фигурном катании: «Ход коньком» в прямом эфире!

Разбор драматичного женского турнира в фигурном катании: «Ход коньком» в прямом эфире!
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Известный комментатор Андрей Журанков и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прямо сейчас в прямом эфире подкаста «Ход коньком» подводят итоги драматичного турнира в женском фигурном катании на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Ведущие уже разбирают выступления спортсменок на Олимпиаде-2022: справедливость итогов, эмоции от прокатов и историческую уникальность нынешнего турнира.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95 балла
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13
4. Камила Валиева (Россия) — 224,09.

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