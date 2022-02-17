Анна Щербакова: ни на какие соревнования не приезжаю с ощущениями, что я фаворит

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, каким был её путь к золоту Игр-2022 в Пекине.

«Все, кто меня знает, говорят, что я спокойно жить не могу. У меня вечно что-то случается. Когда здесь шли первые тренировки, все, с кем я общалась, спрашивали, как я, как лёд. Я говорила: «Не поверите, но пока всё хорошо». Сама не могла понять почему. Было множество неприятностей, трудностей, но они есть у каждого спортсмена, поэтому выделить что-то одно сложно. Когда я получила травму в Новогорске в этом сезоне, возможно, я тогда перестала верить в то, что буду выступать на главных стартах. Но полностью не отчаивалась, всегда находила силы тренироваться дальше.

Согласна ли я, что приезжала сюда не фаворитом? Если судить по соревнованиям, то, наверно, так можно сказать. Я ни на какие соревнования не приезжаю с ощущениями, что я фаворит. Будущее? У меня есть желание кататься дальше. Пока не могу себя представить без фигурного катания. У меня нет чёткого представления, как будет дальше выглядеть моя карьера, но пока есть осознание, что заканчивать я не готова.

Когда я приняла решение, что буду кататься с двумя четверными? Окончательное решение приняла после вчерашней тренировки. После этого я знала, с каким набором поеду. Весь сегодняшний день шёл по плану: после утренней тренировки я почувствовала уверенность в том, что справлюсь с набором», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.