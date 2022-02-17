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Анна Щербакова: только после проката кайфанула

Анна Щербакова: только после проката кайфанула
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что рада награждению, состоявшемуся на льду Пекина.

Напомним, если бы одну из медалей выиграла Камила Валиева, против которой ведётся расследование за нарушение антидопинговых правил, награждение бы не состоялось.

«Награждение на льду? Я пока вся в своих мыслях. Меня даже тренеры спросили, почему я не слишком счастливая. Я пока не поняла, что произошло. Пока не готова радоваться на полную. Рада, что награждение состоялось. Моменты награждения должны придавать осознание произошедшему.

Наверное, во мне есть то, что помогает собираться в лучший момент. Много лет я ежедневно тренируюсь ради того, чтобы приехать на соревнования и получить незабываемые впечатления от зрителей, от выступления. Только после проката я кайфанула. Как звучит «Анна Щербакова – олимпийская чемпионка»? Как-то нереально. Я когда слышу – не верю», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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