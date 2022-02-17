Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Спортсменка заняла четвёртое место в турнире.

Напомним, олимпийской чемпионкой стала российская фигуристка Анна Щербакова. В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла. Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95 балла

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13

4. Камила Валиева (Россия) — 224,09.