Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде

Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Спортсменка заняла четвёртое место в турнире.

Напомним, олимпийской чемпионкой стала российская фигуристка Анна Щербакова. В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла. Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95 балла
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13
4. Камила Валиева (Россия) — 224,09.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022