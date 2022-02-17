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Жулин: если Трусова включит разум, то поймёт, почему Щербакова первая

Жулин: если Трусова включит разум, то поймёт, почему Щербакова первая
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился мнением о результатах российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине (Китай). Напомним, олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, а Камила Валиева завершила выступление на четвёртом месте.

«Саша видела мечту и цель в олимпийском золоте. Поэтому она всегда шла на пять квадов, может, даже не так много времени уделяя скольжению. Она выдающаяся фигуристка, как и Аня Щербакова. У неё эмоции.

Трусова сейчас не понимает, как при пяти четверных у неё и двух четверных у Ани — она не выиграла. Но если Саша включит разум, спросит у тренерского штаба, который её обожает, подойдёт к независимому эксперту, посмотрит разблюдовку своих оценок за вращение и скольжение, то поймёт, почему Аня первая», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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