Жулин — об истерике Трусовой: Саша — выдающийся спортсмен. Не хочу, чтобы она заканчивала

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал эмоциональную реакцию российской фигуристки Александры Трусовой, завоевавшую серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Я очень не хочу, чтобы она заканчивала. Трусова — выдающаяся спортсменка. Второе место, говорю на своём опыте, не самый плохой результат на Олимпийских играх. Ей ещё жить и жить.



Умение большого спортсмена признать, что тебя обыграли, и сказать, что докажешь в следующий раз. Трусова абсолютный максималист. Ей сейчас кажется, что это проигрыш всей её жизни, но жизнь долгая штука. Саша переживёт и перерастёт этот момент. Она вписала свой след в историю фигурного катания. До неё никто пять четверных не делал, да и не скоро ещё сделает», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.