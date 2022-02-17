Фото: эмоции Александры Трусовой после объявления итогов соревнований одиночниц на ОИ

Российская фигуристка Александра Трусова, прыгнувшая пять квадов в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай), стала лишь второй по итогам соревнований одиночниц.
Трусова набрала в произвольной программе 177,13 балла, но из-за короткой программы, где Александра заняла четвёртое место (74,60 балла), она не смогла выиграть золото Игр в Пекине.
После объявления итогов соревнований одиночниц Трусова попала на кадры трансляции Олимпиады. Она плакала, говорила, что больше никогда не выйдет на лёд, и была разочарована завоёванной серебряной медалью.
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.
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- 17 февраля 2022
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