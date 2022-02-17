Плющенко — Валиевой: держись, иногда приходится упасть, чтобы взлететь в будущем

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко обратился к российским фигуристкам Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой.

«Олимпийские игры — это самые сложные соревнования! Аня Щербакова — наша новая олимпийская чемпионка! Это было мощно и в то же время легко. И твой характер — это твоя уникальность. Сашенька, ты сделала историю, 5 квадров — это, как ни крути, круто! Ты ещё раз доказала всему миру, что ты — русская ракета! Не всё получилось, но я ряд, что твоя мечта сбылась. Камилочка, держись, иногда приходится упасть, чтобы очень сильно взлететь в будущем! Ты пережила большое давление и стресс, но ты — очень большая спортсменка, которую полюбил весь мир! Уникальная и неповторимая!

Более чем уверен, что для Саши и Камилы это точно не последние Олимпийские игры. Смотреть на их слёзы не от радости побед очень тяжело, но никогда не сдавайтесь. Сегодня мы пережили исторический момент и эволюцию Олимпийских игр! В 2010 году в Ванкувере я сказал, что будущее за четверными прыжками не только у мальчиков, но и у девочек. Как в воду глядел! Боюсь даже представить, какой прыжковый контент будет на Олимпийских играх — 2026 и 2030!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».