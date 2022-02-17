Американский блогер высмеял судью, который поставил Трусову на 1-е место за компоненты ПП

Американский блогер и музыкант Джонатан Байер насмехнулся над азербайджанским судьёй Юрием Клюшниковым, который поставил российскую фигуристку Александру Трусову на первое место за компоненты произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«О господи, судья из Азербайджана поставил Трусову первой за компоненты программы», — написал Байер у себя в твиттер-аккаунте, добавив эмодзи «смех и слёзы».

Напомним, российская фигуристка Александра Трусова, прыгнувшая пять квадов в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай), стала лишь второй по итогам соревнований одиночниц.

Трусова набрала в произвольной программе 177,13 балла, но из-за короткой программы, где Александра заняла четвёртое место (74,60 балла), она не смогла выиграть золото Игр в Пекине.

Олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова.

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