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Зимняя Олимпиада — 2022, Пекин, расписание трансляций, 20 февраля: по какому каналу смотреть, где смотреть прямой эфир

Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 20 февраля
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Завтра, 20 февраля, в заключительный день зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай), будет разыграно 5 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций
20 февраля. 16-й день — 5 комплектов медалей
4:05. Кёрлинг, женщины, финал. Япония — Великобритания («Матч! Игра»).
5:37. Горнолыжный спорт, командные соревнования, финал («Матч! Страна»).
6:00. Лыжные гонки, масс-старт, 30 км, свободный стиль, женщины (Первый канал).
6:20. Бобслей, мужчины, четвёрки, 4-я попытка («Матч! Арена»).
7:10. Хоккей, мужчины, финал. Россия — Финляндия (Первый канал).

Фигурное катание
7:00. Показательные выступления («Россия 1»).

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