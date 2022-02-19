Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 20 февраля

Завтра, 20 февраля, в заключительный день зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай), будет разыграно 5 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и трансляций

20 февраля. 16-й день — 5 комплектов медалей

4:05. Кёрлинг, женщины, финал. Япония — Великобритания («Матч! Игра»).

5:37. Горнолыжный спорт, командные соревнования, финал («Матч! Страна»).

6:00. Лыжные гонки, масс-старт, 30 км, свободный стиль, женщины (Первый канал).

6:20. Бобслей, мужчины, четвёрки, 4-я попытка («Матч! Арена»).

7:10. Хоккей, мужчины, финал. Россия — Финляндия (Первый канал).

Фигурное катание

7:00. Показательные выступления («Россия 1»).

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