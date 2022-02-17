Туктамышева — о Валиевой: сердце разрывается за Камилу

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева оценила выступление российских фигуристок в личном турнире Олимпийских игр – 2022 в Пекине.
Золото завоевала Анна Щербакова, серебряным призёром стала Александра Трусова, бронзовым – японка Каори Сакамото.
«Ох… Очень нервозный старт получился. Саша Трусова, Аня Щербакова, поздравляю вас!!! Вы большие умницы! Каори — супер! Очень рада за тебя, отлично выступила.
Сердце разрывается за Камилу. Даже не знаю, что тут ещё сказать. Наверное, самое важное сейчас в такой момент оказаться рядом с близкими и отпустить ситуацию. Сил тебе! Один из важных и непредсказуемых этапов позади, теперь время выдохнуть…» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
- 17 февраля 2022
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