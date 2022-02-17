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«Камила, ты лучшая для нас!» Украинская фигуристка поддержала россиянку Валиеву

«Камила, ты лучшая для нас!» Украинская фигуристка поддержала россиянку Валиеву
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Украинскиая фигуристка Анастасия Шаботова поддержали россиянку Камилу Валиеву, занявшую четвёртое место в личном турнире Олимпийских игр – 2022 в Пекине.

Валиева, против которой ведётся расследование из-за нарушения антидопинговых правил, лидировала после короткой программы, но не справилась с произвольным прокатом. 15-летняя фигуристка дважды упала и допустила ещё три ошибки.

«Любим, Камила! Камила, ты лучшая для нас! Молодец!» — крикнула Шаботова, выступающая за Украину, уходящей в подтрибунное помещение Валиевой, и её поддержали все стоящие рядом.

«Она для всех лучшая», — подтвердила своё мнение фигуристка, отвечая на вопрос стоящих рядом журналистов.

Видео можно посмотреть на странице Даниила Левина в «Инстаграме».

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