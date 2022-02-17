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Байер напомнил, что Клюшников, высоко оценивший Трусову, ставил высокие баллы Плющенко

Байер напомнил, что Клюшников, высоко оценивший Трусову, ставил высокие баллы Плющенко
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Американский блогер и музыкант Джонатан Байер рассказал новую информацию об азербайджанском судье Юрие Клюшникове, который поставил российскую фигуристку Александру Трусову на первое место за компоненты произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Азербайджанский судья ранее представлял Украину и поставил Плющенко 6,0 за художественную подачу его короткой программы на чемпионате мира в 2002 году. Вот почему он поставил Трусовой 9,75 за катание и 9,5 за интерпретацию», — написал Байер у себя в твиттер-аккаунте, добавив эмодзи «смех и слёзы».

Напомним, российская фигуристка Александра Трусова, прыгнувшая пять квадов в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай), стала лишь второй по итогам соревнований одиночниц.

Трусова набрала в произвольной программе 177,13 балла, но из-за короткой программы, где Александра заняла четвёртое место (74,60 балла), она не смогла выиграть золото Игр в Пекине.

Олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова.

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