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Психолог объяснила провал Камилы Валиевой на Олимпиаде

Психолог объяснила провал Камилы Валиевой на Олимпиаде
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Спортивный психолог Виктория Борзенкова объяснила неудачное выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в личном турнире Олимпийских игр – 2022.

Валиева, в отношении которой ведётся расследование из-за нарушения антидопинговых правил, дважды упала и допустила ещё три ошибки.

«Хочется поддержать Камилу! В 15 лет очень сложно выдержать такой стресс. При виде того, насколько прекрасно она была готова, мы понимаем — это следствие психической реакции на сильный прессинг. Камила — герой! Надеюсь, она сможет справиться с этой ситуацией. Восстановится, затем будет двигаться дальше к новым победам. У неё прекрасная перспектива развития, талант и возраст. Всё впереди! Настоящий профессиональный спорт подразумевает игру в долгую», — сказала Борзенкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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