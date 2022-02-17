Хореограф группы Тутберидзе: девочки, вы все для нас на этом пьедестале!

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков подвёл итоги личного турнира Олимпийских игр в Пекине.

Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Александра Трусова. Камила Валиева неудачно исполнила произвольную программу и заняла четвёртое место.

«Никогда не испытывал таких смешанных чувств. Я так счастлив за Аню и Сашу и так горько за Камилу. Девочки, вы все для нас на этом пьедестале! Весь мир видел, что происходило за эти недели. У меня нет слов, я, взрослый мужик, не сдержал слёз. Что же вы натворили!

Анечка, Саша, эти медали по праву ваши, от души поздравляю вас с триумфом в личке, а Камилочка же у нас тоже олимпийская чемпионка в команднике, так что всё отлично. Камила вернётся домой, и, я надеюсь, наше правительство отблагодарит эту уникальную девочку по достоинству за всё, что она пережила за эти адовые дни.

Этери Георгиевна, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, вы поистине великие тренеры, спасибо за всё», — написал Железняков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алексея Железнякова в «Инстаграме»