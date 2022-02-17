Хоркина — о Валиевой: быть лучшей и первой — тяжело. Надеюсь, она поедет на следующие ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о четвёртом месте Камилы Валиевой в личном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.



«Наша Камила влюбила в себя миллионы сердец поклонников, любителей фигурного катания, и даже тех, кто не знал о таком виде спорта. Они прилипали к телевизору и ждали свою любимицу.



На долю Камилы выпало тяжёлое испытание. Хочу сказать ей только одно: быть лучшей и первой — очень тяжело. Не все с этим справляются, и в силу юного возраста ей было непросто. Дай бог ей спокойно пережить эту Олимпиаду.



Знаю, о чём говорю, потому что сама пережила 2000 год. Я пошла на третью Олимпиаду, которую практически выиграла, но там уже судейский корпус сыграл против меня. У Камилы юные годы, великолепная программа, её окружает потрясающая команда специалистов и тренеров Этери Тутберидзе. Очень надеюсь, что Камила останется на следующую Олимпиаду.



Я знаю, что она пережила, потому что сама прошла подобное, только немного в другой ипостаси. У меня тоже мечта разбилась вдребезги, и не из-за моих ошибок. У каждого есть своя спортивная судьба. Но Камила — олимпийская чемпионка. Поздравляю с медалями всю нашу дружину фигурного катания. И с серебром, и с золотом. Вы лучшие, и это очевидно», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.