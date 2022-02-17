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Хоркина: я бы разделила золото на троих. Но Щербакова та, кто должен был победить

Хоркина: я бы разделила золото на троих. Но Щербакова та, кто должен был победить
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина подвела итоги турнира фигуристок на Играх-2022 в Пекине.

Золото завоевала Анна Щербакова, серебряным призёром стала Александра Трусова, Камила Валиева заняла четвёртое место.

«У нас очень талантливые, мировые звёздочки во вселенной. Они лучшие во всей вселенной в женском фигурном катании. Каждая из них достойна золотой медали, но золотая олимпийская медаль одна. Была бы моя воля, я бы разделила золотую медаль на троих.

Это спорт, и победила именно та, которая должна была победить именно в этот день — Щербакова. Саша Трусова победила себя и сделала самый сложный элемент. Она умница, великая и останется в истории навсегда», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Анна Щербакова, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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