Алёна Савченко обратилась к Камиле Валиевой и дала совет

Украинская и немецкая фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Алёна Савченко поддержала россиянку Камилу Валиеву, занявшую четвёртое место в личном турнире зимних Игр-2022 в Пекине.

«Дорогая, милая, Камила! Уверена, что всё то, что тебе довелось пережить, сделает тебя только сильнее! Ты очень талантливая девочка, такой талант, как у тебя, — большая редкость, ты уникальна! В том, что произошло, твоей вины нет. Ты сама стала заложницей этой ситуации. Многие спортсмены, и я тоже, выступили за чистый спорт, и я не отказываюсь от своих слов! Я за чистый спорт! Но это не значит, что я против тебя.

У тебя всё ещё впереди. Это была твоя первая Олимпиада… Ты знаешь, что мой путь к олимпийскому золоту был очень долгим и трудным, но в итоге я смогла добиться исполнения своей мечты. И ты сможешь! У тебя есть всё для этого! Пусть не сейчас, быть может, через четыре года или даже восемь лет — всё возможно! Переверни эту страницу и иди дальше на встречу с мечтой! От всего сердца желаю тебе, чтобы в будущем ты получила своё золото безоговорочно, без тени скандалов, подозрений и звезда твоего таланта засияла ярче солнца! Если тебе нужен будет когда-нибудь мой совет или поддержка, ты всегда можешь ко мне обратиться! Обнимаю тебя крепко-крепко! Твоя Алёна», — написала Савченко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алёны Савченко в «Инстаграме».