Медведева — Трусовой: у меня были золотые медали. Но я не могу повторить, что делаешь ты

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева обратилась к российским фигуристкам, выступавшим на зимних Играх — 2022.

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова, приземлившая пять четверных прыжков, завоевала серебро, Камила Валиева заняла четвёртое место.

«Тяжело писать этот пост. Но не могу не высказаться.

1. Камила, я знаю, что ты чувствуешь. Тебе может казаться, что это конец. Нет, это не конец. Я искренне желаю тебе подольше оставаться в спорте. То, что ты сейчас испытываешь, вылечат время и близкие люди рядом. Удали на неделю «инстаграм» и проведи время с близкими. Впереди ещё масса соревнований. Впереди ещё вся жизнь.



2. Саша, это была великая произвольная программа. И у тебя ещё будут золотые медали. У тебя будет всё, что ты хочешь. Многие олимпийские чемпионы завидуют тому, что ты умеешь делать. Ты невероятно одарённая спортсменка. У меня были золотые медали в карьере, Саша. Но я не могу повторить то, что делаешь ты.



3. Аня, ты настоящий боец. Я горжусь тобой. В нужный момент ты выдала прокат жизни. Ты очень сильный человек и феноменальный спортсмен. Ты — олимпийская чемпионка. Сегодня твой день. Сегодня день твоих родителей! Поздравляю от всей души всю вашу семью!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».