«Я бы вам всем отдала золотые медали». Аделина Сотникова — российским фигуристкам

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова обратилась к российским фигуристкам, выступавшим на зимних Играх — 2022.

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой, Александра Трусова, приземлившая пять четверных прыжков, завоевала серебро, Камила Валиева заняла четвёртое место.

«Я безумно рада за Анну Щербакову. Два дня подряд человек сделал всё, что от себя зависит, она показала классное катание, хорошие прыжковые элементы. Аня, добро пожаловать в клуб олимпийских чемпионов. Дальше – больше.



Также я хочу поздравить Александру Трусову. Её прыжки — это космос, взлетает как ракета и прямо в космос, первая в истории девочка, которая показала такое количество четверных прыжков. Саша, всё впереди, всё только начинается, была бы такая возможность, я бы вам всем отдала золотые медали… Но это спорт, надо принимать так, как есть, и работать дальше…



Я кайфую от катания и прыжков Камилы Валиевой. Я не знаю, как она пережила всё то, что с ней происходило… Мне очень обидно, что на маленькую девочку взвалили такие проблемы… Малышка, ты доказала всем, что при любых обстоятельствах, в любом состоянии ты выйдешь и будешь бороться до конца! Ты герой нашего времени! Держись! Вся страна за тебя и с тобой! Ты в наших сердцах.



Наши золотые девочки, вы прекрасны, молоды, радуйте нас дальше», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».