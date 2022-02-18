Сорина — о золоте ОИ: мы к этому готовились, нет такой неожиданности и восторга

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Татьяна Сорина поделилась мыслями о том, изменилось ли её настроение после завоевания медали Игр — 2020 в Пекине (Китай).

«После эстафеты мне нормально зажилось. До этого, конечно, грустно было. В принципе, настроение поднялось. Когда не получается, всегда есть какое-то расстройство. Я не на это рассчитывала в первых гонках.

Есть понимание, что стала олимпийской чемпионкой. Мы всё-таки на это настраивались. Мы к этому готовились, и нет такой неожиданности, нет такого восторга. Да, мы счастливы, что у нас получилось», — сказала Сорина в интервью «Матч ТВ».

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