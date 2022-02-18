Ургант — Степановой: убеждён, после вашего выступления у всех проснётся интерес к лыжам

Российская лыжница Вероника Степанова пришла в гости на шоу «Вечерний Ургант» и показала свою золотую олимпийскую медаль в коробочке и вместе с ней значок с олимпийскми кольцами.
Ургант: Красота. А это что? Значок?
Степанова: Думаю, это лучше на встречу с президентом надеть.
Ургант: Кстати, у Вероники был пост, где она написала: «Я надеюсь, что наш президент, который не очень-то любит лыжи, их полюбит теперь».
Степанова: Не очень любит? Я правда так написала? У меня такой поток в «Инстаграме»…
Ургант: Убеждён, что после вашего выступления у всех нас проснётся большой интерес к лыжам.
Степанова завоевала золото Олимпийских игр – 2022 в Пекине в составе эстафетной сборной России. Вместе в Вероникой, которая была финишёром, в команде выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.
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