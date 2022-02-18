«Встал на задние лапы и начал нюхать». Степанова — о встрече с диким камчатским медведем

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как на одной из тренировок встретила дикого камчатского медведя.
Степанова: Это было в осенний подготовительный период. У нас была группа из восьми человек, был кросс с палками. И мы видим — вдалеке медведь. Как известно, они плохо видят, но обоняние у них очень развитое. Он встал на задние лапы и начал нюхать. И потихоньку он пошёл на нас.
Ургант: Это опасно.
Степанова: Конечно! В школе нам объясняли, как нужно вести себя при встрече с медведем. Нужно казаться больше, даже можно руки поднять. Мы стали бить палками, кричать и пятиться назад. Если побежишь, будь ты хоть олимпийский чемпион, не убежишь от медведя. Ещё можно залезть на дерево, и я сразу начала приглядывать берёзку.
Ургант: Но и медведи тоже могут залезть.
Степанова: Нет, тот был упитанный.
Ургант: И вы отогнали медведя?
Степанова: Да, мы ушли от него. Да он местный, всегда там ходит.
Ургант: А он говорит: «Да нет, это лыжники, это наши».
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