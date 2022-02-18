«Это соревнование сломало мою жизнь навсегда». Трусова — об итогах Олимпийских игр — 2022

Российская фигуристка Александра Трусова эмоционально отреагировала на серебряную медаль Олимпийских играх в Пекине в соревнованиях одиночниц.

«Чтобы вы знали, это соревнование сломало мою жизнь навсегда», – сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову.

Напомним, олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255.95 балла. Второй стала Александра Трусова, приземлившая в произвольной программе пять квадов впервые в истории Игр (251.73), тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото (233.13).

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