Россия сократила отставание от Норвегии по общему количеству медалей после 13-го дня ОИ

Сборная России на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 17 февраля сохраняет второе место в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград.
17 февраля сборная России завоевала две медали. Золото в фигурном катании взяла Анна Щербакова. Еще одна фигуристка Александра Трусова заняла второе место.
Всего сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала 26 медалей – 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых. По общему количеству медалей сборная России находится на втором месте, сократив отставание от первого места до трёх медалей.
Лидирует по этому показателю сборная Норвегии, которая завоевала в общей сложности 29 медалей — 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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