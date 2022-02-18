Вероника Степанова рассказала о целях после Олимпийских игр в Пекине

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказала о своих целях после Олимпийских игр в Пекине.
Степанова: Впереди молодёжный чемпионат мира. Завтра я уже улетаю в Норвегию. Так что старты будут.
Ургант: Вы только на два дня прилетели в Москву?
Степанова: Да. Сезон продолжается, и я готова с новыми силами бороться дальше, потому что Олимпиада дала мне большую энергию.
Ургант: А вы нам дали большую надежду и радость. Спасибо вам за золотую медаль.
В составе женской сборной России в эстафете золото также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Олимпиада завершится 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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