Вероника Степанова рассказала о целях после Олимпийских игр в Пекине

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказала о своих целях после Олимпийских игр в Пекине.

Степанова: Впереди молодёжный чемпионат мира. Завтра я уже улетаю в Норвегию. Так что старты будут.

Ургант: Вы только на два дня прилетели в Москву?

Степанова: Да. Сезон продолжается, и я готова с новыми силами бороться дальше, потому что Олимпиада дала мне большую энергию.

Ургант: А вы нам дали большую надежду и радость. Спасибо вам за золотую медаль.

В составе женской сборной России в эстафете золото также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Олимпиада завершится 20 февраля.

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