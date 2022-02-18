Сорина ответила на вопрос, почему Устюгов был мрачным после победы в мужской эстафете

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Татьяна Сорина ответила на вопрос, почему россиянин Сергей Устюгов был мрачным после победы в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.
«Я его не видела после эстафеты. Удивлена, что он не обрадовался. Всё-таки он тоже хотел медаль. Может быть, есть такое же чувство, как у меня, — что личная должна быть. Наверное, из-за этого. Пусть он радуется, что много работы не было на этапе. Всё, он олимпийский чемпион», — сказала Сорина в интервью «Матч ТВ».
Напомним, Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы.
За Россию выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.
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