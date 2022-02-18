Елена Радионова тепло поздравила российских фигуристок: вы — чемпионки наших сердец

Российская фигуристка, одиночница Елена Радионова разместила в своём «инстаграме» пост-поздравление фигуристкам Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой.
«Хочется написать пару слов об Олимпиаде.
Девчонки! Вы — чемпионки наших сердец.
Аня!
Поздравляю тебя с золотом и двумя прекрасными прокатами! Ты уже вписала себя в историю фигурного катания.
Ты большая умничка!!! Ты настолько уверенно и классно откатала свои программы, что сложилось чувство, как будто это уже твоя не первая Олимпиада!
Саша!
Я также поздравляю и тебя! Ты большая молодец! Ты- тот человек, который двигает фигурное катание вперёд!
Ты- первая в истории, кто сделала 5 четвертных среди девушек. Ты подняла планку до невероятного уровня. Ты- космос!
Камилла!
Дорогая наша девочка! Не расстраивайся! Ты — бриллиант фигурного катания, ты — чемпионка в глазах и сердцах всех болеющих за тебя людей!
За тобой вся страна. Не каждый даже взрослый человек справится с таким грузом, который лёг на твои хрупкие плечи.
Я очень хочу тебя поддержать! На твое катание можно смотреть бесконечно. Ты герой, и у тебя столько всего ещё впереди!
Спасибо Вам за эти потрясающие эмоции, за волнение, переживания и веру. За красивое катание и гордость!
Мы Вами очень гордимся!», — написала Радионова.
Напомним, вчера, 17 февраля в одиночном катании у женщин олимпийское золото выиграла россиянка Анна Щербакова, она набрала 255,95 балла. Второе место у нашей соотечественницы Александры Трусовой, у неё 251,73 балла. Бронзовым призером стала представительница Японии Каори Сакамото с 233,13 балла.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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