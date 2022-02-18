Елена Радионова тепло поздравила российских фигуристок: вы — чемпионки наших сердец

Российская фигуристка, одиночница Елена Радионова разместила в своём «инстаграме» пост-поздравление фигуристкам Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой.



«Хочется написать пару слов об Олимпиаде.

Девчонки! Вы — чемпионки наших сердец.



Аня!

Поздравляю тебя с золотом и двумя прекрасными прокатами! Ты уже вписала себя в историю фигурного катания.

Ты большая умничка!!! Ты настолько уверенно и классно откатала свои программы, что сложилось чувство, как будто это уже твоя не первая Олимпиада!



Саша!

Я также поздравляю и тебя! Ты большая молодец! Ты- тот человек, который двигает фигурное катание вперёд!

Ты- первая в истории, кто сделала 5 четвертных среди девушек. Ты подняла планку до невероятного уровня. Ты- космос!



Камилла!

Дорогая наша девочка! Не расстраивайся! Ты — бриллиант фигурного катания, ты — чемпионка в глазах и сердцах всех болеющих за тебя людей!

За тобой вся страна. Не каждый даже взрослый человек справится с таким грузом, который лёг на твои хрупкие плечи.

Я очень хочу тебя поддержать! На твое катание можно смотреть бесконечно. Ты герой, и у тебя столько всего ещё впереди!



Спасибо Вам за эти потрясающие эмоции, за волнение, переживания и веру. За красивое катание и гордость!

Мы Вами очень гордимся!», — написала Радионова.

Напомним, вчера, 17 февраля в одиночном катании у женщин олимпийское золото выиграла россиянка Анна Щербакова, она набрала 255,95 балла. Второе место у нашей соотечественницы Александры Трусовой, у неё 251,73 балла. Бронзовым призером стала представительница Японии Каори Сакамото с 233,13 балла.

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