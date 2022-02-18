Дмитрий Соловьёв: Камила, держись, ты уникальная и невероятная

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцах на льду с Екатериной Бобровой, написал в своём «инстаграме» пост в поддержку Камилы Валиевой. Он разместил фото с медалистками Чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллинне Валиевой, Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.



«Просто взяли и сломали девочку!!!



Больно и обидно, страшно обидно!!! Вся страна поддерживала Камилу затаив дыхание. Вместе со всеми не дышал и я. В 15 лет такое давление!!! Не обошлось и без высказываний «доброжелателей» — завистников, при этом хейт, как это стало модно уже называть, коснулся каждого Российского спортсмена, выступающего на этих ОИ. Если уж совсем откровенно, не только на этих играх. В особенности тех, кто претендовал и продолжает претендовать на медали.



Уже на протяжении многих лет нам не дают покоя и прессуют со всех сторон! К сожалению, страшная история не закончилась. Этот кошмарный сон должен закончиться исключительно в пользу наших спортсменов!!! Откуда столько черноты, злости и зависти в людях ?! Несмотря ни на что, горжусь Нашими спортсменами! В особенности нашими девочками!!!



Камила, держись, ты уникальная и невероятная!!! Аня и Саша, какой характер, поздравляю! Браво!!!



Призываю всех быть добрее, а нашей сборной уверенности в своих силах и только побед!» — прокомментировал Соловьёв.

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