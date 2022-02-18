Елена Вайцеховская — о Валиевой: скандал — удобная штука, чтобы списать всё, что угодно

Олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская высказалась по поводу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая не смогла завоевать медаль в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, став четвёртой.

«По поводу Камилы. Почему-то сейчас за всеми этими крупнопоказанными телевизионными страстями и воплями об «убийстве» маленьких детей никому не приходит в голову, что, прежде чем попасть на этот уровень, эти «маленькие» девочки проходят такой кастинг, такие круги ада, по сравнению с которыми всё происходящее — рабочий момент, не более.

Просто скандал — очень удобная штука, чтобы списать на него сейчас всё, что угодно. Но можно ведь вспомнить (ну так, если вернуться на чисто профессиональные рельсы), что четыре проката не смог выдержать в Пекине Марк Кондратюк, точно так же, как в Сочи их не вытянула Юля Липницкая. Что, наверное, не просто так Рафаэль Арутюнян снял с произвольной программы в команднике Нейтана Чена. На основании чего мы сейчас должны считать, что четыре олимпийских проката должна была выдержать Валиева? Только потому, что нам так казалось? Олимпиада — это, вообще-то, сложная штука. Даже для взрослых...» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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