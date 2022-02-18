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«Я расстроился». Президент МОК Томас Бах высказался о выступлении Камилы Валиевой

«Я расстроился». Президент МОК Томас Бах высказался о выступлении Камилы Валиевой
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая оказалась в центре допингового скандала на Олимпиаде в Пекине и стала лишь четвёртой в личном турнире.

«Есть и грустная история – Камилы. Мне не надо обсуждать решение CAS, вы уже его обсуждали. Вчера я расстроился, когда смотрел за её выступлением по ТВ. Давление чувствовалось, его можно было потрогать. Я знаю, что такое — выступать под огромным давлением. Но такое давление я даже не могу себе представить, особенно для 15-летней девочки. Видеть, как она борется на льду, пытается собраться, как ей тяжело. Как она хотела до конца откатать выступление.

В каждом движении было видно, насколько ей тяжело. Этому психологическому давлению не позавидуешь. Ей, наверное, хотелось просто уйти и забыть эту историю, но она катала до конца», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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