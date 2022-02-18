Глава МОК: после выступления Валиеву встречали с холодом. У меня мурашки по коже пошли

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался об атмосфере на соревнованиях по фигурному катанию в рамках Олимпиады в Пекине после неудачного выступления россиянки Камилы Валиевой. 15-летняя спортсменка в итоге заняла лишь четвёртое место.
«После выступления Валивой я видел, как её встречали сопровождающие с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того, чтобы приободрить её, я видел, что вокруг нее атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди в её окружении проявляли себя в жестах, это были жесты отречения, неприятия. Думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?» — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 18 февраля 2022
-
06:38
-
06:32
-
06:25
-
06:20
-
06:11
-
06:10
-
06:00
-
05:57
-
05:23
-
05:09
-
05:00
-
04:49
-
04:34
-
04:00
-
03:10
-
02:57
-
02:13
-
01:57
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:52
-
00:31
-
00:27
-
00:26
-
00:16
-
00:08
-
00:00
-
00:00
- 17 февраля 2022
-
23:41
-
23:41
-
23:31
-
23:22
-
23:09
-
22:57