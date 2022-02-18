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Глава МОК: после выступления Валиеву встречали с холодом. У меня мурашки по коже пошли

Глава МОК: после выступления Валиеву встречали с холодом. У меня мурашки по коже пошли
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался об атмосфере на соревнованиях по фигурному катанию в рамках Олимпиады в Пекине после неудачного выступления россиянки Камилы Валиевой. 15-летняя спортсменка в итоге заняла лишь четвёртое место.

«После выступления Валивой я видел, как её встречали сопровождающие с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того, чтобы приободрить её, я видел, что вокруг нее атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди в её окружении проявляли себя в жестах, это были жесты отречения, неприятия. Думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?» — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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