Президент МОК: нет уверенности, что ближайшее окружение Валиевой заслуживает доверия

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о холодном отношении окружения к фигуристке Камиле Валиевой после её неудачного выступления на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка стала лишь четвёртой в личном турнире.
«Сегодня прочитал, как отнеслись к Труосовй, подумал, что впечатление, которое сложилось у меня вчера вечером, не было неправильным. Нет уверенности, что ближайшее окружение Камилы заслуживает доверия. И в связи с прошлыми событиями, и в связи с будущими.
Как решать такие вопросы, как относиться к таким спортсменам, когда она находится под таким давлением? Могу только пожелать Камиле, чтобы семья поддержала её по-настоящему. Это труднейшая ситуация. Надеемся, у неё всё будет нормально, и девочка не получит травму, слишком она молода», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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