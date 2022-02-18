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Президент МОК Томас Бах оценил ситуацию с отменой награждения в командном турнире на ОИ

Президент МОК Томас Бах оценил ситуацию с отменой награждения в командном турнире на ОИ
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался об отмене награждения призёров командного турнира на Олимпиаде в Пекине из-за рассмотрения допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой. Россия в турнире заняла первое место, США — второе, Япония — третье.

«Нам пришлось принять непростое решение, перед нами была дилемма. Чтобы её разрешить, мы должны работать вместе с вовлечёнными в ситуацию спортсменами. Мы предложили встретиться с фигуристами США и Японии, услышать от них, что они думают», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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