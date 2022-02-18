Бах: приехать, но пропустить Олимпиаду из-за карантина — худшее, что может случиться

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал ситуацию с коронавирусом на Олимпиаде и пропуском спортсменами соревнований из-за необходимости находиться на карантине в изоляционном отеле.
«Считаю своим долгом сказать и о тех, кто попал в изоляцию здесь из-за ковида. Кто-то не смог выступить, и это худшее, что могло случиться. Приехать в Пекин и не выступить, видеть своих конкурентов, выступающими, участвующими… А ты здесь — и сидишь в изоляции, пропускаешь то, к чему готовился столько лет. Это невероятный вызов для любого человека, но особенно – для атлета. Знаю, что в первые дни «изоляторы» вызывали много нареканий, но по ходу турнира нам удалось решить все вопросы», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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- 18 февраля 2022
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