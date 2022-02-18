Бах: приехать, но пропустить Олимпиаду из-за карантина — худшее, что может случиться

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал ситуацию с коронавирусом на Олимпиаде и пропуском спортсменами соревнований из-за необходимости находиться на карантине в изоляционном отеле.



«Считаю своим долгом сказать и о тех, кто попал в изоляцию здесь из-за ковида. Кто-то не смог выступить, и это худшее, что могло случиться. Приехать в Пекин и не выступить, видеть своих конкурентов, выступающими, участвующими… А ты здесь — и сидишь в изоляции, пропускаешь то, к чему готовился столько лет. Это невероятный вызов для любого человека, но особенно – для атлета. Знаю, что в первые дни «изоляторы» вызывали много нареканий, но по ходу турнира нам удалось решить все вопросы», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме За последние сутки на Олимпиаде не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

Новость по теме Президент МОК Томас Бах оценил ситуацию с отменой награждения в командном турнире на ОИ

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.