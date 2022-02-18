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Президент МОК: мы не хотели, чтобы Камила Валиева участвовала в Олимпиаде

Президент МОК: мы не хотели, чтобы Камила Валиева участвовала в Олимпиаде
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест. В итоге 15-летняя спортсменка заняла четвёртое место.

«Мы пошли в суд, мы не хотели, чтобы она участвовала. И мы проиграли суд, надо уважать закон. Если не будем уважать, не будет международного спорта. Но мы решили не проводить медальную церемонию», — передаёт слова Баха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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